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Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
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Манчестър Юнайтед официално обяви второ попълнение за деня. След като по-рано привлече уелския вратар Карл Дарлоу, сега "червените дяволи" вече си осигуриха и халфа на Астън Вила Юри Тилеманс.

Белгийският национал пристига на "Олд Трафорд" за сума от 35 млн. паунда, колкото беше и откупната му клауза. Той е парафирал договор за пет сезона - до лятото на 2031 година.

29-годишният Тилеманс имаше договор с Астън Вила за още два сезона, като направи силна минала кампания под ръководството на Унай Емери и записа 2 гола и 7 асистенции в 35 двубоя. Халфът помогна на вече бившия си клуб да спечели Лига Европа, отбелязвайки първия гол във финала срещу Фрайбург за победата с 3:0. Футболистът премина през 2023 г. при бирмингамци, като преди това е играл за Андерлехт, Монако и Лестър.

Тилеманс направи солидно представяне и на Световното първенство, където записа два гола в пет мача за “червените дяволи” - какво е прозвището и на националния отбор на неговата родина. За Белгия той има 15 попадения в 90 срещи.

Халфът заяви пред сайта на новия си отбор: „Трудно е да опиша колко съм горд да се присъединя към Манчестър Юнайтед. Да подпиша с такъв специален клуб е невероятно усещане, това е кулминацията на години отдаденост, откакто за първи път се влюбих във футбола. Имах привилегията да изпитам успеха в играта и това само увеличи решимостта ми да постигна повече. Амбицията на всички в клуба е изключително ясна; всички сме решени да се борим за най-големите трофеи през следващите години. Когато Манчестър Юнайтед позвъни, не се колебаеш особено“.

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение
От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

Джейсън Уилкокс, директор по футболните въпроси, добави: Юри постоянно е един от най-изключителните полузащитници в Премиър лийг през последните седем години. Той притежава всички технически качества, както и амбицията и манталитета, за да успее в Манчестър Юнайтед.“

Очаква се Тилеманс да замени напусналия бразилец Каземиро в средата на терена. От Манчестър Юнайтед вече привлякоха в полузащитата и Андрей Сантош от Челси.

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