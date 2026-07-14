Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед официално обяви второ попълнение за деня. След като по-рано привлече уелския вратар Карл Дарлоу, сега "червените дяволи" вече си осигуриха и халфа на Астън Вила Юри Тилеманс.

Белгийският национал пристига на "Олд Трафорд" за сума от 35 млн. паунда, колкото беше и откупната му клауза. Той е парафирал договор за пет сезона - до лятото на 2031 година.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

29-годишният Тилеманс имаше договор с Астън Вила за още два сезона, като направи силна минала кампания под ръководството на Унай Емери и записа 2 гола и 7 асистенции в 35 двубоя. Халфът помогна на вече бившия си клуб да спечели Лига Европа, отбелязвайки първия гол във финала срещу Фрайбург за победата с 3:0. Футболистът премина през 2023 г. при бирмингамци, като преди това е играл за Андерлехт, Монако и Лестър.

Тилеманс направи солидно представяне и на Световното първенство, където записа два гола в пет мача за “червените дяволи” - какво е прозвището и на националния отбор на неговата родина. За Белгия той има 15 попадения в 90 срещи.

☎️ When Manchester United call, you don't think twice. pic.twitter.com/9MsGHelapj — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Халфът заяви пред сайта на новия си отбор: „Трудно е да опиша колко съм горд да се присъединя към Манчестър Юнайтед. Да подпиша с такъв специален клуб е невероятно усещане, това е кулминацията на години отдаденост, откакто за първи път се влюбих във футбола. Имах привилегията да изпитам успеха в играта и това само увеличи решимостта ми да постигна повече. Амбицията на всички в клуба е изключително ясна; всички сме решени да се борим за най-големите трофеи през следващите години. Когато Манчестър Юнайтед позвъни, не се колебаеш особено“.

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

Джейсън Уилкокс, директор по футболните въпроси, добави: „Юри постоянно е един от най-изключителните полузащитници в Премиър лийг през последните седем години. Той притежава всички технически качества, както и амбицията и манталитета, за да успее в Манчестър Юнайтед.“

Очаква се Тилеманс да замени напусналия бразилец Каземиро в средата на терена. От Манчестър Юнайтед вече привлякоха в полузащитата и Андрей Сантош от Челси.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google