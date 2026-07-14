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Подадоха официална жалба срещу Инфантино заради Тръмп

  • 14 юли 2026 | 17:31
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Организацията за защита на човешките права „ФеърСкуеър“ подаде жалба до Международния олимпийски комитет (МОК), според която президентът на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино е нарушил правилата за политическа неутралност в отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„ФеърСкуеър“ твърди, че Инфантино, който стана член на МОК през 2020 г., многократно е нарушавал Олимпийската харта и етичния кодекс на МОК, като последният случай е свързан с действията му по казуса с Фоларин Балогун. Наказание на американския нападател от един двубой за червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина в осминафиналите на текущото Световно първенство беше отменено с едногодишен изпитателен срок.

Това събитие беше предшествано от телефонен разговор между Тръмп и Инфантино, като междувременно американският президент заяви, че наистина е предложил отмяна на наказанието. Ключовото решение по този въпрос е взето, според британските медии, от председателя на дисциплинарната комисия Мохамед Ал Камали, въпреки че той не е взимал решения самостоятелно по нито един от предишно публикуваните дисциплинарни случаи. Въпреки това Инфантино поддържа независимостта на ФИФА.

ФИФА публикува становище относно отмяната на наказанието, но не обясни достатъчно причината. Жалбата на организацията „ФеърСкуеър“ посочва пет ясни нарушения на правилата на МОК за политическа неутралност, както и очевидни доказателства за още две сериозни нарушения, включително действията по случая Балогун.

Норвежката футболна асоциация се свърза с етичната комисия на ФИФА относно разглеждането на жалбата на „ФеърСкуеър“. Същата комисия беше потърсена и от 50 членове на Европейския парламент с искане да разгледа жалбата.

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