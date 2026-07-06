Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди публично, че лично се е обърнал към шефа на ФИФА Джани Инфантино с молбата да бъде отменен червеният картон на голмайстора на американския тим Фоларин Балогун. От световната централа наистина премахнаха наказанието на нападателя и тази нощ той ще може да играе в 1/8-финала срещу Белгия от Мондиал 2026, което предизвика силен международен отзвук.

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„Да, аз поисках преразглеждане от ФИФА. Аз говорих с един човек (Инфантино – б.р.), който е много уважаван. Никога не бях виждал подобно нещо. Прегледах ситуацията, като аз съм човек, който обича спорта и е бил добър атлет. Така че разбирам наистина много от спорт. Това не беше никакво нарушение. Просто двама човека, които тичаха с голямо скорост и се сблъскаха. Няма как да отместиш крака си и нарочно да настъпиш някого, докато бягаш с пълна скорост. Всичко, което направих, беше да поискам преразглеждане, защото не мислех, че това е нарушение. Аз съм добър в тези неща. Не мисля, че това е фал. Реших, че просто двама страхотни атлети се сблъскаха помежду си в единоборство. Тук не става въпрос, че някой е ударил другиго в лицето или нещо такова, което би било различно. Смятам, че би било ужасно, ако те не позволят на топ футболист, може би най-добрият или един от най-добрите в тима, да играе. Мисля, че това би оставило голямо петно.

President Trump says he asked FIFA President Gianni Infantino to review the red card suspension of USNMT star Folarin Balogun, adding that he "didn't think it was a foul." FIFA overturned its decision, allowing Balogun to play on Monday against Belgium.



“I think they made a… pic.twitter.com/ywh8OL4Tsy — CBS News (@CBSNews) July 6, 2026

Не мога да му кажа (на Инфантино – б.р.) какво да прави. Също така не вярвам той да е взел решението. Мисля, че комисията го е направила, като оттам са взели правилното решение. Първо, това не беше фал. Освен това искаш да видиш в мача най-добрите си играчи. Как бихте се почувствали ако извадим Лионел Меси, ако той се блъсне в някого, или пък Кристиано Роналдо? Той се сблъсква с някого и ние го вадим от мача. Или пък Хари Кейн? „Ще те извадим от двубоя, Хари, защото си изритал някого малко по-силно“. Не можеш да направиш такова нещо. Ако го бяха наказали (Балогун – б.р.), това ще да опетни този невероятен шампион. Ние трябва да разполагаме с най-добрите си играчи. Белгия също има страхотен състав, между другото. Ние ще имаме най-добрите си играчи, те – също. Така че дали ще бием, или ще паднем, ще е справедливо. В противен случай, би било ужасно, ако загубим без него.

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Затова си мисля, че те направиха брилянтно решение. Смятам, че реферското отсъждане беше ужасно. Никой не го обсъжда. Говорят за червения картон сякаш е нещо правилно. Никой не споменава съдийското решение. Та аз дори не знаех какво е червен картон. Когато разбрах какво е, казах си: „Сигурно се шегувате!“ Този човек вдига картона и казва: „Добре, най-добрият ви играч няма да играе в следващата среща“. Аз си казах: „Уау, това е голяма власт, което е ужасно“. Но след това видях какво е неговото минало, а то не беше много добро. Така че вие, журналистите, трябва да го проучите“, заяви Тръмп по време на своя медийна изява в Овалния кабинет на Белия дом.

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Снимки: Gettyimages