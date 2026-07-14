Спортът е част от сърцето на Атланта

Англия срещу Аржентина е нещо много повече от футболен мач, като старите познайници ще се изправят един срещу друг в 1/2-финалите на Световното по футбол. Във въздуха вече от дни витаят спомените за 1986 г. и “Божията ръка” на Диего Марадона, а по-възрастните фенове ще си спомнят и за войната за Фолклендските острови между тези две държави.

Изобщо, историята между англичани и аржентинци е изпълнена със събития - както спортни, така и политически. Остава да видим дали това напрежение ще се пренесе и върху терена на “Мерцедес-Бенц Стейдиъм” в Атланта във вечерта на 15 юли. Залогът е колосален - една от тези две нации ще играе финал на Световно първенство.

Залози за срещата се приемат в сайта на водещия българския топ букмейкър, популярен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Платформата дава леко предимство на “Трите лъва” срещу действащия световен шампион, а в обновената й спортна секция има много завишени предложения, а също така нови функционалности и възможности.

Атланта е един от американските градове, избрани за домакини на Мондиал 2026. “Мерцедес-Бенц Стейдиъм” вече прие мачове като Испания - Кабо Верде, Испания - Саудитска Арабия и Аржентина - Египет, а сега градът се готви да посрещне два от най-добрите отбори в света. Но какво свързва столицата на щата Джорджия с големия спорт и чий дом е атрактивното съоръжение, което след броени часове ще приеме съдбоносния футболен сблъсък.

Спортът като част от ДНК-то на Атланта

Не би било пресилено да се каже, че спортът заема важна част от цялостната култура на Атланта. Градът има представители в четири от големите лиги на САЩ: американски футбол, баскетбол, бейзбол и футбол (сокър). Разбира се, в столицата на Джорджия усилено се развива и колежанският спорт, който по традиция е изключително ценен и уважаван сред американците.

Любопитен факт е, че към момента Атланта няма представител в Националната хокейна лига (НХЛ). В миналото градът е разполагал с два такива отбора - Атланта Флеймс и Атланта Трашърс, но за съжаление на местните хокейни фенове, те напуснаха града и смениха локацията си.

В Атланта усилено “виреят” и по-малко популярни спортни дисциплини, което затвърждава разнообразието на града в това отношение. Достатъчно е да се каже, че Атланта има собствен отбор по лакрос, както и такъв по ръгби, въпреки че ръгбито само по себе си отстъпва значително на американския футбол по популярност в страната. Една от големите гордости на града със сигурност е колежанският футбол, като Атланта е дом на легендарните “жълти якета” - отборите на Джорджия Тех Йелоу Джакетс.

Не на последно място, бягането е спортно занимание, което е издигнато на пиедестал в Атланта. Някои дори я наричат “Градът на бягането” в САЩ. Всяка година, навръх Деня на независимостта, Атланта е домакин на най-голямото десеткилометрово състезание за бегачи в света - Peachtree Road Race.

От американски футбол до баскетбол и бейзбол

Вече споменатият “Мерцедес-Бенц Стейдиъм” е забележителен стадион с подвижен покрив с причудлив механизъм, дом на отбора от Националната футболна лига (НФЛ) Атланта Фалкънс. На това съоръжение мачовете си играе и местната “сокър” гордост - Атланта Юнайтед, чиито цветове защитава парагвайският национал и бивша звезда на Нюкасъл - Мигел Алмирон.

Несъмнено обаче Атланта Фалкънс е “по-важният” отбор, подвизаващ се на “Мерцедес-Бенц Стейдиъм” (и на двете снимки по-горе). “Соколите” са част от НФЛ от 1966 година насам, като в историята си са вземали участие в две издания на “Супербоул” - през 1998 и 2017 г., но губейки и в двата случая, съответно срещу Денвър Бронкос и Ню Инглънд Пейтриътс. Мечтите за първа титла обаче остават живи.

Атланта е гордо представена и в НБА, благодарение на отбора на Атланта Хоукс. Най-великото постижение на “ястребите” датира от далечната 1958 г., когато те печелят първата си и единствена титла в Лигата на извънземните. Трябва обаче да се отбележи, че по това време отборът се казва Сейнт Луис Хоукс и се състезава в Сейнт Луис, преди през 1968 г. да се премести в Атланта. Това се случва, след като тогавашният собственик на отбора Бен Кернер продава дяловете си на бизнесмена Том Къзинс и бившия губернатор на щата Джорджия Карл Сандърс.

В САЩ не може без бейзбол, а в местната Мейджър лига (МЛБ) градът е представен от състава на Атланта Брейвс - четирикратен шампион в Световните серии от 1914, 1957, 1995 и 2021 г. Подобно на Хоукс, Брейвс също не са “родени” в Атланта, а се местят в града през 1966 г. Преди това съставът играе в Милуоки, но шефовете му решават да го преместят в друг град поради твърде слаб интерес от страна на местните фенове.

Черешката на тортата са Олимпийските игри през 1996 г.

Когато говорим за спорт, няма по-голяма чест за един град от това да приеме Олимпийски игри - без значение Летни или Зимни.

Атланта получи тази уникална възможност през 1996 година, когато градът бе домакин на 26-ите Летни олимпийски игри. Тогава САЩ се превърна в първата държава в света, можеща да се похвали с три различни градове-домакини на Летни игри. И Атланта бе един от тях.

Над 10 000 спортисти от 197 страни се състезаваха в 26 различни дисциплини, а дебют на Олимпиада правят спортове като плажен волейбол, планинско колоездене и софтбол. Цели 24 държави правят дебюта си на Олимпийски игри именно в Атланта, включително 11 нации от разпадналия се Съветски съюз.

Игрите в Атланта ще се запомнят с различни постижения на велики спортисти, включително златния медал на Андре Агаси в тениса, на Донован Бейли в спринта на 100 метра и на възхитителната Лилия Подкопаева в гимнастиката.

България участва с общо 110 спортисти, като страната ни грабва три олимпийски титли, седем сребърни и пет бронзови медала, завършвайки на 22-ро място в общото класиране. Със злато от Америка се прибират Стефка Костадинова във високия скок, Даниел Петров в бокса и Валентин Йорданов в борбата. Дълго ще се помни и участието на Серафим Тодоров в бокса, който по пътя си към финала побеждава бъдещата легенда Флойд Мейуедър-младши, но в крайна сметка остава със сребро.

Негативен оттенък върху Олимпиадата оставя бомбеният атентат в “Сентенитъл Олимпик Парк”, извършен на 27 юли. Тогава един човек умира при взрива, а историята на охранителя Ричард Джуъл, намерил бомбата и уведомил властите, но впоследствие попаднал сред заподозрените, става вдъхновение за филм на великия режисьор Клинт Истууд.

Топ букмейкърът за спортни залози в България подкрепя отговорната игра и напомня, че този тип занимания са само за пълнолетни лица и задължително трябва да се практикуват единствено за удоволствие.

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