Какво научихме от полуфиналистите на Мондиал 2026

Полуфиналната фаза на Световното първенство по футбол е ясна и в нея влизат най-добрите отбори в света. Четирите тима на върха в ранглистата на ФИФА са последните оцелели в турнира. Очаква ни епична серия от полуфинали, в които Франция се изправя срещу Испания във вторник, а Англия ще играе с Аржентина в сряда. Ето какво научихме за всеки от четирите най-силни отбора в света след първите им шест мача в надпреварата.

Аржентина

Огромният опит в състава на Аржентина се оказа невероятен коз. Да, този отбор не е перфектен. Нуждае се от повече скорост по крилата и твърде често допуска изравняване, след като е повел. Въпреки това едва ли има по-хладнокръвен отбор в заключителните етапи на напрегнат мач. Това е изключително предимство, особено предвид напрежението върху отбора в това, което със сигурност е последното Световно първенство за Лионел Меси. Аржентина си игра с огъня при победата с продължения над Кабо Верде, изключителният обрат срещу Египет и успеха отново след продължения срещу останалата с човек по-малко Швейцария. Но и в трите случая някой се прояви с магически момент. Меси изигра ключова роля в първите два мача и отново беше епицентърът на отбора срещу швейцарците. Но докато той и съотборниците му не успяваха да пробият защитата на Швейцария, победата донесе снаряд на Хулиан Алварес. Нека не се заблуждаваме, Англия, а след това и победителят (или загубилият) от мача Франция – Испания, са далеч по-трудни и по-талантливи съперници от всеки друг, срещу когото Аржентина се е изправяла досега. „Албиселесте“ може и да не успее да разчита на късни моменти на индивидуална брилянтност, за да спечели, nо предвид видяното до момента в турнира и играчите в състава на Аржентина, в никакъв случай не бихме заложили срещу продължаването на магията.

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Англия

Лесно е да се види как атаката на селекционера Томас Тухел е изградена около стила на игра на Хари Кейн. Той обича да се изтегля дълбоко от позицията си на номер 9, за да получи топката и да организира играта. Докато Кейн прави това, крилата на Англия имат за задача да нахлуват напред. Ето защо Тухел агресивно ротира Антъни Гордън, Букайо Сака, Нони Мадуеке, Маркъс Рашфорд и Еберечи Езе през целия турнир. Той иска свежи крака по фланговете. Комбинацията от Кейн и бързите крила отваря и средата на терена за Джуд Белингам, който може да прави пробиви към вратата, а Белингам показа колко е опасен във всеки от последните два мача на Англия.

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Белингам и Кейн вече имат по шест гола в шест мача. Сред играчите, чиито отбори все още са в турнира, само Меси и Килиан Мбапе имат повече. Ако има недостатък в досегашния успех на Англия, това е, че никой друг не бележи. Голът на Маркъс Рашфорд срещу Хърватия в груповата фаза е единственият за „Трите лъва“, отбелязан от играч, който не е Кейн или Белингам. Ако и двамата бъдат неутрализирани срещу Аржентина или на финала, това може да се окаже огромен проблем. Но засега те все още не са били спрени.

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Франция

Селекционерът на Франция Дидие Дешан влезе в своето четвърто и последно Световно първенство начело на родината си със състав, много по-различен от този в предишните години. След като достигна до последните два финала на Световно първенство с доминираща халфова линия, центърът на терена беше най-големият въпрос пред Франция преди турнира това лято. И досега халфовата линия не е от значение. Франция е отбелязала 16 гола в шест мача до момента на Мондиал 2026 благодарение на атака, включваща Мбапе, Усман Дембеле и Майкъл Олисе. Тримата са най-страховитото трио, останало на Световното първенство; Мбапе и Дембеле имат 13 от тези голове, а Олисе е лидер в отбора с пет асистенции. През 2014 година Франция отбеляза девет гола по пътя към четвъртфиналите. През 2018 година, когато страната спечели второто си Световно първенство, вкара 12 гола в седем мача. Преди четири години Франция имаше 13 гола в шест мача преди финала, а след това хеттрикът на Мбапе изпрати мача в продължения, преди Аржентина да спечели с дузпи.

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Испания

Ако Испания се нуждае от гол, селекционерът Луис де ла Фуенте може просто да пусне в игра Микел Мерино, за да свърши работата. Това звучи нелепо. Но се оказа вярно по време на елиминационната фаза. Мерино не е влизал преди 85-ата минута в последните два мача на Испания. И въпреки това той отбеляза и двата им победни гола. При нулево равенство срещу Португалия, Мерино влезе в 85-ата минута. Шест минути по-късно именно той най-накрая намери мрежата след асистенция на Феран Торес. В четвъртфиналния двубой от Световното първенство срещу Белгия, при резултат 1:1, Микел Мерино влезе в игра в 86-ата минута. По-малко от две минути по-късно той вече беше дал преднина на Испания за 2:1. 30-годишният Мерино записа шест мача като титуляр и отбеляза шест гола по време на световните квалификации, но е ясно, че в този турнир той е най-полезен, когато започва мачовете от резервната скамейка. Това е особено вярно в моментите, когато атаката на Испания изпада в застой.

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Никой не може да се съмнява в класата на шампионите от Евро 2024, но от 11-те гола, които Испания е отбелязала на Световното първенство, седем са дошли срещу Саудитска Арабия и Австрия. Ако испанците успеят бързо да преодолеят противниковата защита, головете заваляват. Ако обаче това не се случи, мачът може да стане изключително труден – и точно тогава присъствието на Мерино става задължително.

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