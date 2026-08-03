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  3. Гулачи напусна Лайпциг след 11 сезона, за да заиграе в Ла Лига

Гулачи напусна Лайпциг след 11 сезона, за да заиграе в Ла Лига

  • 3 авг 2026 | 20:56
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Гулачи напусна Лайпциг след 11 сезона, за да заиграе в Ла Лига

От Виляреал официално обявиха привличането на Петер Гулачи, който пристига с трансфер от РБ Лайпциг за едва 2 млн. евро. Договорът на опитния вратар е за две години.

Бившият национал на Унгария прекара цели 11 сезона при “червените бикове”, които го привлякоха от “братския” РБ Залцбург. За тима от Лайпциг 36-годишният страж записа общо 362 мача с 440 допуснати гола и 117 сухи мрежи. Единственото му отличие в германския клуб пък дойде през 2022 година, когато спечели Купата на Германия. За своята родина Гулачи има 58 двубоя със 78 получени попадения и 17 чисти мрежи, като участва в последните две издания на Европейско първенство.

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