Гулачи напусна Лайпциг след 11 сезона, за да заиграе в Ла Лига

От Виляреал официално обявиха привличането на Петер Гулачи, който пристига с трансфер от РБ Лайпциг за едва 2 млн. евро. Договорът на опитния вратар е за две години.

Бившият национал на Унгария прекара цели 11 сезона при “червените бикове”, които го привлякоха от “братския” РБ Залцбург. За тима от Лайпциг 36-годишният страж записа общо 362 мача с 440 допуснати гола и 117 сухи мрежи. Единственото му отличие в германския клуб пък дойде през 2022 година, когато спечели Купата на Германия. За своята родина Гулачи има 58 двубоя със 78 получени попадения и 17 чисти мрежи, като участва в последните две издания на Европейско първенство.

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