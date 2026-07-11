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Мбапе и Чуамени ще са на линия за полуфинала с Испания

  • 11 юли 2026 | 03:10
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Френските национали Килиан Мбапе и Орелиан Чуамени се очаква да бъдат на разположение за полуфиналния сблъсък от Световно първенство срещу Испания, който ще се изиграе на 14 юли. Това съобщава авторитетното издание "Екип".

Според информацията на източника, Мбапе е получил почивка в петък, след като нарани десния си глезен по време на четвъртфиналния мач срещу Мароко, спечелен с 2:0. Ако нападателят изпита болка при подновяването на тренировките днес, неговата индивидуална програма може да бъде променена.

Селекционерът Дидие Дешан ще може да разчита и на завръщането на полузащитника Орелиан Чуамени. Той получи контузия в адуктора на бедрото преди осминафиналния двубой от Мондиала срещу Парагвай, завършил 1:0.

Очакванията са Чуамени не само да е готов за игра, но и да започне като титуляр в мача срещу Испания.

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Снимки: Gettyimages

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