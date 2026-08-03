Бивш министър на спорта постави под съмнение световната титла на Франция от 1998 г.

Бившият спортен министър на спорта Мари-Жорж Бюфе призна години по-късно, че са били спрени неочакваните допинг контроли за тима на Франция преди домашното Световното първенство през 1998 година, когато тимът триумфира с титлата, съобщава АФП. Тя беше отрекла това преди години, припомня агенцията.

Това признание стана в документалния филм "Зидан, фабриката на една легенда", посветен на новия селекционер на "петлите". Министърът от кабинета на Лионел Жоспен (1997-2002) казва, че това решение е взето след неочаквана проверка по време на лагер в Тин през 1997, предизвикала голямо възмущение. Тогава играчите, селекционерът Еме Жаке и федерацията обвиняват контрола, че пречи на подготовката на французите. Тестовете на урина са отрицателни.

France 98 : Les contrôles inopinés des Bleus interrompus avant le Mondial, admet Marie-George Buffet https://t.co/dZfkifhzFc pic.twitter.com/wVQ16U5UsM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 3, 2026

"Не трябваше повече да преча на футболистите, няма да има повече проверки", каза лекарят Ален Гарние, взел пробите в Тин.

"Ако доктор Гарние го е казал, значи е вярно. Не го казахме тогава така, но бе отстъпление. След Световното първенство продължихме битката срещу допинга", казва Бюфе.

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Снимки: Imago