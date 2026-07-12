Очаквайте на живо: Аржентина и Швейцария определят последния полуфиналист

Аржентина и Швейцария излизат в последния 1/4-финал от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Това са два от най-интересните отбори на световните футболни финали в Северна Америка, които показаха, че могат да правят огромно шоу в срещите си до този момент. Актуалните носители на златните медали от турнира с лекота минаха през групата си, надвивайки последователно Алжир с 3:0, Австрия с 2:0 и Йордания с 3:1. Директните елиминации обаче се оказаха по-сложни от очакваното и "гаучосите" оцеляха след драма с продължения срещу сензацията Кабо Верде за крайното 3:2, а срещу Египет трябваше да заличават два гола пасив при 11 минути оставащо редовно време за нова победа с 3:2.



"Кръстоносците" стъпиха на криво в първата си среща в групата и направиха равенство 1:1 срещу Катар. След това обаче дойде мощната игра срещу Босна и Херцеговина, завършила с 4:1, а групата бе спечелена след 2:1 в последния кръг срещу съдомакина на Мондиала Канада. Елиминациите за коравите европейци подобно на днешния им съперник също не бяха леки. На 1/16-финалите бе сломен тимът на Алжир с 2:0, а Колумбия не бе пречупена след 120 минути игра, където двубоят приключи при нулево равенство. Така се стигна до дузпите, а там момчетата на Мурад Якин победиха с 4:3.



В спор за място на финала победителят от настоящата двойка ще спори с Англия, която победи Норвегия с 2:1 в първия двубой тази нощ.

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Мачът между Аржентина и Швейцария е сред двубоите, които се провеждат на територията на САЩ. Арена на сблъсъка е "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити, щата Мисури. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

🚨 ARGENTINA STARTING LINEUP!! 🇦🇷 pic.twitter.com/cmDJlbCTPV — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 11, 2026

Our XI for the quarterfinal 🇨🇭🔥



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/XMcSVQQzmB — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 11, 2026

АРЖЕНТИНА - ШВЕЙЦАРИЯ



МОНДИАЛ 2026, ДИРЕКТНИ ЕЛИМИАЦИИ, 1/4-ФИНАЛ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико5. Леандро Паредес, 7. Родриго де Пол, 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 10. Лионел Меси, 9. Хулиан Алварес

СЕЛЕКЦИОНЕР: Лионел Скалони



ШВЕЙЦАРИЯ: 1. Грегор Кобел, 6. Денис Закария, 4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканжи, 13. Рикардо Родригес, 8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака, 15. Джибрил Соу, 22. Фабиан Рийдер, 7. Брийл Емболо, 11. Дан Ндой

СЕЛЕКЦИОНЕР: Мурад Якин



НАЧАЛО: 12 юли 2026 (неделя) | 4:00 часа

СТАДИОН: "Ероухед Стейдиъм", Канзас Сити (Мисури, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Жоао Пинейро (Португалия)

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