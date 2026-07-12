Героят за Аржентина: Най-важният гол в кариерата ми

Нападателят на Атлетико (Мадрид) Хулиан Алварес донесе успеха на Аржентина над Швейцария, след като вкара второто попадение за тима си, с което направи 2:1 в 112-ата минута. Размишлявайки върху първия си гол на Световното първенство през 2026-а, Алварес беше видимо развълнуван: „ Много съм щастлив! Продължихме да опитваме докрай, макар нещата да станаха трудни. Винаги има много приказки, но трябва да се съсредоточим върху собствените си неща, върху това, което правим ден след ден. Макар съперникът да остана с човек по-малко, пак не беше никак лесно. Наложи се да вложим всичките си усилия, а и отвъд това“.

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Алварес, който ще се фокусира върху бъдещето си на клубно ниво след края на първенството, вкара с фалцов удар с десен крак от точно извън ъгъла на наказателното поле отляво, за да намери горния далечен ъгъл на мрежата. Швейцарския вратар Грегор Кобел се разтегна максимално, но въпреки това топката се изплъзна от обсега му.

И след това говори за атмосферата в тима: „Отборът е в добра позиция, сега е време да си починем и да помислим за следващия мач. Бихме предпочели да спечелим срещу Швейцария по-рано от продълженията, но знаем, че не е лесно. Остават още два мача до голямата цел и ще се стремим към всичко“.

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Снимки: Gettyimages