Наполи даде своята версия за проваления трансфер и заплаши Шалке със съд

От Наполи излязоха с официална декларация относно проваления договорен трансфер на крилото Йеспер Линдстрьом в Шалке 04. В нея “партенопеите” прехвърлят отговорността за отменената сделка върху германския клуб и предупреждават, че могат да се обърнат към съда относно случая.

Сделка между Наполи и Шалке пропадна в последния момент

“Наполи би искал да изясни причините зад пропадналия трансфер на Йеспер Линдстрьом в Шалке 04, вследствие на неточните информации, публикувани от медиите. В неделя имаше размяна на комуникации по отношение на общите условия на договора, по време на които нямаше никакви възражения относно финансовите и платежните условия на предложения контракт. Впоследствие, днес в 13:00 CEST, Наполи беше информиран от германския клуб, че някои от предложените условия са неприемливи, като също така се взимат предвид техните нови технически и спортни изиствания след контузиите на двама играчи през уикенда, което означава, че клубът трябва да направи някои промени в своята трансферна стратегия.

Club statement on Lindstrom👇https://t.co/1CcRkcwwds — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 3, 2026

В 13:22 CEST беше изпратен отговор до германския клуб, гласящ, че въпреки че промените в цялостната сделка са маловажни, и разбирайки новите технически нужди на германския клуб, Наполи е готов да приеме версията на договора, изпратен от Шалке 04. Въпреки това в 17:32 CEST германският клуб потвърди, че вече не проявява интерес заради неговите нови приоритети в изграждането на състава, ясно показвайки истинските причини, поради които сделката не беше финализирана. Надявайки се, че това изявление е изяснило на кого принадлежи истинската отговорност за проваления трансфер на играча, Наполи си запазва правото да предприеме юридически действия пред компетентните органи, за да защити своите интереси”, гласи съобщението на неаполитанците.

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Снимки: Gettyimages