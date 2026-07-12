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Ибрахимович на почивката: Англия играе с човек по-малко

  • 12 юли 2026 | 14:54
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Легендарният Златан Ибрахимович бе изключително критичен към крилото Нони Мадуеке за представянето му в сблъсъка срещу Норвегия на Световното първенство. Шведът бе безмилостен в анализа си на почивката в Маями, когато резултатът бе равен – 1:1. В крайна сметка англичаните спечелиха след две попадения на Джуд Белингам и след продължения.

Ибрахимович буквално предвеща решението на селекционера на “трите лъва” Томас Тухел, след като разкритикува остро липсата на принос от страна на футболиста през първата част. Мадуеке действително бе заменен на полувремето, след като се затрудни сериозно да окаже каквото и да е влияние върху играта. Фланговият играч за пореден път стартира на десния фланг на Англия на Световното първенство, ход, който е до голяма степен принудителен, тъй като Букайо Сака продължава да не е в оптимално физическо състояние, след като от месеци има проблеми в ахилеса.

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"Мисля, че до момента Англия играе с един играч по-малко. Мадуеке уж беше на терена, но трябва да кажа, че всеки път, когато получи топката, вземаше грешно решение. Той просто ходи по терена. Ако бях на мястото на Томас Тухел, щях да го сменя веднага, защото не направи абсолютно нищо през тези първи 45 минути. Дори почивката за хидратация не му помогна. Той не е започвал всеки мач като титуляр, а сега “трите лъва” просто бяха с човек по-малко”, заяви Ибрахимович.

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Прогнозата на Ибрахимович се оказа правилна и Тухел реагира веднага, пускайки в игра именно Сака, който бе много по-полезен през втората част и в продълженията.

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Снимки: Gettyimages

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