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  3. Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

  • 3 авг 2026 | 20:12
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Дисциплинарната комисия към УЕФА наложи тежко наказание на Макаби (Тел Авив) преди мача с ЦСКА. Израелците са санкционирани да изиграят своя домакински двубой срещу "червените" от третия квалификационен кръг на Лига Европа пред празни трибуни. Освен това отнасят и глоба в размер на 40 000 евро.

Санкцията е заради нерегламентирано използване на фойерверки в предишния двубой срещу Шериф. Лошото в случая е, че тя засяга и феновете на ЦСКА, тъй като и те няма да могат да подкрепят любимците си от трибуните.

Двубоят между Макаби (Тел Авив) и ЦСКА е в четвъртък от 19:00 часа.

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