Не зачетоха гол на Минчев при загуба на Краковия

Краковия загуби с 0:2 домакинството си на Погон (Шчечин) от втория кръг на полската Екстракласа. Точни за гостите бяха Лео Боржеш (46-а мин.) и Пол Мукайру (94-а мин.). Мартин Минчев влезе като смяна за домакините и можеше да има важна роля за своя тим, след като се разписа 64-ата минута, но голът му бе отменен заради засада.

Краковия бе отборът, който стоеше по-добре на терена, но Погон нанесе своя удар в началото на второто полувреме. Само няколко секунди след подновяването на играта Боржеш се разписа със силен удар по земя, който не остави шанс на вратаря на Краковия.

В 64-ата минута Минчев вкара с глава, но реферът отмени гола заради ясна засада на българина.

Hasic nawinął nie tylko Acoste ale też Minchewa #CRAPOG pic.twitter.com/wHeDVi2Fhs — Janek (@jaaanekj) August 3, 2026

Развръзката дойде в добавеното време. Мукайру се възползва от бърза контра на Погон, финтира вратаря и хладнокръвно вкара за крайното 2:0, въпреки опита на защитник да се притече на голлинията.

Така Погон (Шчечин) записа първа победа за сезона и първи 3 точки, докато Краковия остава с 1 точка на своя сметка и без успех до момента. В следващия кръг Краковия гостува на Шльонск (Вроцлав), а Погон приема Мотор (Люблин).

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Снимки: Gettyimages