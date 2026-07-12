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Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
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Вече са ясни полуфиналните двойки на Мондиал 2026, които ще определят кои два отбора ще спорят за титлата на финала в неделя. Трудно може да се каже, че има някакви изненади сред тези четири тима, но същевременно настоящото световно първенство предлага нещо, което никога досега не се се случвало. А именно: четирите най-високо класирани отбора в ранглистата на ФИФА стигат до финалната четворка на турнира. Испания и Франция, които ще играят във вторник, са съответно на второ и трето място в ранглистата. На следващият ден световният шампион Аржентина, който е №1 в класацията, ще защитава трофея срещу тима на Англия, който “затваря” топ 4. Това означава, че поне на хартия това са най-добрите възможни полуфинали.

Всичко това бе заложено още в самата схема на турнира, според която четирите водещи отбори в ранглистата нямаше да се срещнат преди полуфиналите, ако спечелят своите групи. Така и стана. Интересното е, че Аржентина излезе на върха в таблицата непосредствено преди началото на Световното първенство. До този момент никога отбор, който е започнал турнира като най-добър според класацията на ФИФА, не е успял да спечели титлата. Ще видим дали Меси и компания ще успеят да го направят.

И четирите отбора на полуфиналите са световни шампиони, което се случва за трети път на световно първенство. Преди това същото беше факт през 1970-а и 1990-а.

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