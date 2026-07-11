Микел Мерино с уникално постижение в историята на световните първенства

Халфът на Испания Микел Мерино влезе в историята, след като отбеляза победния гол в четвъртфиналния сблъсък на Мондиал 2026 с Белгия, завършил 2:1.

Мерино се появи на терена като резерва в 86-ата минута и само две минути по-късно успя да се разпише. По този начин испанецът стана първият футболист в цялата история на световните първенства, който вкарва два победни гола в два поредни мача от елиминационната фаза, след като е влязъл от резервната скамейка.

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В осминафиналния мач, в който Испания победи Португалия с 1:0, Мерино също започна двубоя като резерва. Той влезе в игра в 85-ата минута, а в 91-вата отбеляза единственото попадение в срещата.

На полуфиналите испанците ще се изправят срещу отбора на Франция.

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Снимки: Imago