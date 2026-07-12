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Холанд призна, че ще подкрепя Англия до края на Световното

  • 12 юли 2026 | 14:27
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Звездата на норвежкия футбол Ерлинг Холанд обяви, че ще подкрепя Англия до края на Световното първенство през 2026 г. Това се случва, след като неговата родина Норвегия отпадна именно от „трите лъва“ на четвъртфиналите след загуба с 1:2.

Нападателят на Манчестър Сити има специална връзка с Англия. Той е роден в Лийдс, докато баща му Алф Холанд играе за местния Лийдс Юнайтед, преди да премине в Манчестър Сити. Поради този факт голмайсторът притежава двойно гражданство.

От 2022 г. насам Холанд защитава цветовете на „гражданите“, като за тях има впечатляващите 112 гола в 132 мача.

Запитан дали ще подкрепя Англия след отпадането на Норвегия, Холанд отговори положително: „Да, защо не? Имам приятели в Манчестър Сити, които играят за този отбор. Искам да се представят добре. Още като малък имах фланелка на Англия преди такава на Норвегия“.

Освен настоящи съотборници, Холанд има и бивши такива в състава на Англия, с които поддържа топли отношения. Един от тях е Джуд Белингам, който отбеляза и двата гола за победата над Норвегия. Двамата бяха съотборници в Борусия (Дортмунд).

„Джуд е мой добър приятел, прекарахме две прекрасни години заедно в Дортмунд. Той е много приятно момче“, сподели Холанд. „Изобщо не съм изненадан, че вкара двата гола, защото се намира в много добра форма. Мисля, че го критикуват абсолютно незаслужено, че не вкарва постоянно. Джуд е невероятен футболист и англичаните имат късмет, защото всеки иска играч като него“.

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Снимки: Imago

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