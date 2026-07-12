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  3. Каспаров: ФИФА трябва да направи всички кабели за камерите от хърватски косми

Каспаров: ФИФА трябва да направи всички кабели за камерите от хърватски косми

  • 12 юли 2026 | 17:15
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Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров пусна нов коментар около случващото се на Световното първенство в Северна Америка. Той сравни изравнителния гол на Англия срещу Норвегия с отмененото попадение на Хърватия срещу Португалия. Двата гола бяха доста спорни и Каспаров очевидно мисли, че е имало несправедливи решения.

Попадението на Джуд Белингам за 1:1 дойде, след като топката се удари в кабел на камерите на терена и след това се озова в Хари Кейн. На 1/16-финалите гол на Йошко Гвардиол за Хърватия пък бе отменен в добавеното време заради засада, след като бе преценено, че преди това топката е докоснала косата на Игор Матанович.

По този повод Каспаров написа: “ФИФА трябва да направи всички кабели за камерите от хърватски косми!”

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Снимки: Imago

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