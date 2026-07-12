Каспаров: ФИФА трябва да направи всички кабели за камерите от хърватски косми

Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров пусна нов коментар около случващото се на Световното първенство в Северна Америка. Той сравни изравнителния гол на Англия срещу Норвегия с отмененото попадение на Хърватия срещу Португалия. Двата гола бяха доста спорни и Каспаров очевидно мисли, че е имало несправедливи решения.

Попадението на Джуд Белингам за 1:1 дойде, след като топката се удари в кабел на камерите на терена и след това се озова в Хари Кейн. На 1/16-финалите гол на Йошко Гвардиол за Хърватия пък бе отменен в добавеното време заради засада, след като бе преценено, че преди това топката е докоснала косата на Игор Матанович.

FIFA must make all camera wires out of Croatian hair from now on! https://t.co/yC80HvCIBV — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 12, 2026

По този повод Каспаров написа: “ФИФА трябва да направи всички кабели за камерите от хърватски косми!”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago