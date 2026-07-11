Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 83
  • 0

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще пропусне полуфинала на Световното първенство между Франция и Испания в Далас във вторник заради националния празник на 14 юли. Той обаче ще пътува до Ню Йорк на 19 юли, ако "петлите" се класират за финалния мач.

Това не е изненада и вече се е превърнало в традиция. Както самият президент Еманюел Макрон намекна в четвъртък по време на посещението си на "Тур дьо Франс", играчите на френския национален отбор ще могат да разчитат на неговата подкрепа в случай на финал на Световното първенство на 19 юли в Ню Йорк.

Логично предвид националния празник на 14 юли, Еманюел Макрон няма да присъства в Далас във вторник за полуфинала срещу Испания. През 2022 г. държавният глава, който е голям футболен фен, присъства както на полуфинала, така и на финала на Световното първенство в Катар.

След като победиха Мароко с 2:0 в четвъртък, френският отбор се стреми към трети пореден финал на световно първенство. За целта те ще трябва да отстранят Испания, който трудно надделя над Белгия с 2:1 в петък в Лос Анджелис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

  • 11 юли 2026 | 15:16
  • 3888
  • 2
Барселона напира за талант на Брюж

Барселона напира за талант на Брюж

  • 11 юли 2026 | 14:54
  • 1596
  • 0
ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

  • 11 юли 2026 | 14:20
  • 552
  • 5
Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

  • 11 юли 2026 | 13:15
  • 2075
  • 0
Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

  • 11 юли 2026 | 12:39
  • 5542
  • 7
Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

  • 11 юли 2026 | 12:12
  • 9125
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 8055
  • 29
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 29827
  • 18
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 5526
  • 8
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 7863
  • 19
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 8926
  • 31
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4847
  • 24