Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще пропусне полуфинала на Световното първенство между Франция и Испания в Далас във вторник заради националния празник на 14 юли. Той обаче ще пътува до Ню Йорк на 19 юли, ако "петлите" се класират за финалния мач.
Това не е изненада и вече се е превърнало в традиция. Както самият президент Еманюел Макрон намекна в четвъртък по време на посещението си на "Тур дьо Франс", играчите на френския национален отбор ще могат да разчитат на неговата подкрепа в случай на финал на Световното първенство на 19 юли в Ню Йорк.
Логично предвид националния празник на 14 юли, Еманюел Макрон няма да присъства в Далас във вторник за полуфинала срещу Испания. През 2022 г. държавният глава, който е голям футболен фен, присъства както на полуфинала, така и на финала на Световното първенство в Катар.
След като победиха Мароко с 2:0 в четвъртък, френският отбор се стреми към трети пореден финал на световно първенство. За целта те ще трябва да отстранят Испания, който трудно надделя над Белгия с 2:1 в петък в Лос Анджелис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google