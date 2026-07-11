Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще пропусне полуфинала на Световното първенство между Франция и Испания в Далас във вторник заради националния празник на 14 юли. Той обаче ще пътува до Ню Йорк на 19 юли, ако "петлите" се класират за финалния мач.

Това не е изненада и вече се е превърнало в традиция. Както самият президент Еманюел Макрон намекна в четвъртък по време на посещението си на "Тур дьо Франс", играчите на френския национален отбор ще могат да разчитат на неговата подкрепа в случай на финал на Световното първенство на 19 юли в Ню Йорк.

🚨🇫🇷 Macron will not attend the France vs Spain World Cup semifinal on July 14. ❌



According to Le Parisien, the French President will only travel if Les Bleus reach the final



🎙️ guys ? Is it the right decision to skip what many are calling the match of the tournament?#France pic.twitter.com/FlmtPc6rBA — Full Time News (@NNeuerofficial) July 11, 2026

Логично предвид националния празник на 14 юли, Еманюел Макрон няма да присъства в Далас във вторник за полуфинала срещу Испания. През 2022 г. държавният глава, който е голям футболен фен, присъства както на полуфинала, така и на финала на Световното първенство в Катар.

След като победиха Мароко с 2:0 в четвъртък, френският отбор се стреми към трети пореден финал на световно първенство. За целта те ще трябва да отстранят Испания, който трудно надделя над Белгия с 2:1 в петък в Лос Анджелис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google