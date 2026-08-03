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  3. Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
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Ръководството на Левски ще удовлетвори искане на втория най-голям акционер - “Левски на левскарите”, да бъде представен 5-годишен план за развитие на клуба, разбра Sportal.bg. Това ще се случи на предстоящото през септември Общо събрание на акционерите.

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На него една от залегналите точки е свързана с приемане на доклад на Управтелния и Надзорния съвет за развитието на “сините” в следващите 5 години.

В него ще фигурира изчерпателна информация относно поставените пред представителния отбор цели, планираните средства за селекция на нови футболисти, заплати на първия отбор, цялостна издръжка на отбора и клубната инфраструктура и тяхното осигуряване, а също така и планираното интегриране на футболисти от ДЮШ на клуба.

Припомняме, че “Левски на левскарите” поиска подобен доклад на проведеното в края на март 2025 година ОСА, но тогава мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков се обоснова защо не може да бъде изготвен.

"Меко казано е несериозно в този момент да искат 5-годишен план за инвестиции от мен. По наш разчет около Нова година Левски ще бъде изчистен от задължения. Няма как да направим 5-годишен план за харчовете ни. Левски е в по-добро състояние от това, което беше преди 2 години с огромна разлика. Това е благодарение на работа на целия екип. Левски може да диша спокойно, но не може да прави дългосрочни прогнози”, каза тогава Сираков.

Сега, предвид това, че Левски е стабилизиран финансово, “сините” са решили да изготвят и представят подробен 5-годишен план за развитието на клуба.

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