Етър 0:0 Янтра

Oтборите на Етър и Янтра играят при резултат 0:0 в мач от втория кръг на Втора лига.

След само 60 секунди игра дойде и първата възможност за гол. Мартин Ганчев бе изведен сам срещу вратаря, но ударът му бе отразен от стража на "болярите".

ЕТЪР – ЯНТРА 0:0

Стартови състави:



Етър: 23. Никола Виденов, 13. Анастас Пемперски, 17. Атанас Атанасов, 8. Виктор Василев, 4. Георги Александров, 6. Георги Иванов, 21. Ивайло Марков, 15. Никола Борисов, 11. Стефан Трайков, 9. Тома Ушагелов, 27. Цветомир Цачев



Янтра: 1. Християн Василев, 10. Айвън Ангелов, 5. Асен Георгиев, 16. Ивайло Енчев, 21. Иван Коконов, 7. Кольо Станев, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 9. Милчо Ангелов, 6. Петър Казаков, 24. Тихомир Димитров

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