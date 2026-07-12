Паредес: Цял живот мечтая за мач срещу Англия на световно първенство

Аржентинският национал Леандро Паредес сподели, че винаги е искал да се изправи срещу Англия на световни финали и тази негова мечта е напът да се сбъдне.

„Гаучосите“ се класираха за полуфиналите на Световното първенство, след като надделяха над Швейцария с 3:1 след продължения. Техен съперник в битката за място на финала ще бъде именно тимът на Англия, който отстрани Норвегия с 2:1, също след изиграването на допълнително време.

„Бяхме наясно, че ни очакват точно такива двубои, и се борихме до самия край. От първия ден се стремим да демонстрираме единство – първо помежду си, а след това и пред света, за да могат хората да усетят връзка с отбора. Винаги съм си представял как играя на световно първенство и се изправям срещу Англия. Мечтал съм за този мач през целия си живот. Със сигурност ще бъде много трудно“, заяви Паредес, цитиран от „Мундо Депортиво“.

„Призовавам хората да продължат да ни вярват и да ни подкрепят“, добави той.

Халфът уточни, че смяната му в мача срещу Швейцария е била принудителна заради получени крампи. Той обаче увери, че физическото неразположение няма да му попречи да вземе участие в полуфиналния сблъсък с Англия, който ще се състои на 15 юли в Атланта, САЩ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago