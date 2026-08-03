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Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
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Левски ще се изправи срещу АЕК в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. За да достигнат до тази фаза обаче “сините” трябва да се справят преди това с Кайрат в третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен футболен турнир.

Левски беше непоставен в жребия днес. Родният шампион ще бъде евентуално домакин в първата среща между двата тима, която ще се играе на 18 или 19 август. Реваншът е седмица по-късно в Гърция.

Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат
Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

АЕК стана шампион на Гърция през изминалия сезон, изпреварвайки Олимпиакос и ПАОК в генералното класиране. Отборът игра и четвъртфинал в Лигата на конференциите, където отпадна от Райо Валекано с общ резултат 4:3 (3:0 за испанския тим в първия мач и 3:1 за АЕК в реванша).

През тази година гръцкият шампион стартира участието си в евротурнирите директно от плейофите за Шампионска лига. Сезонът в гръцката Супер Лига също все още не е стартирал и така преди евентуалния двубой с Левски АЕК ще е изиграл само една официална среща - мач за Суперкупата на Гърция на 12 август срещу ОФИ Крит.

За тима от Атина се подвизава българският бранител Мартин Георгиев, който премина там с трансфер от Славия.

Останалите потенциални съперници на Левски бяха:

Победителят от Апоел Беер ШеваЦървена звезда

Победителят от Динамо ЗагребКауно Жалгирис

Селтик

Победителят от МялбиСлован Братислава

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