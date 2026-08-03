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Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
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Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Кайрат

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде официална пресконференция преди първия сблъсък на „сините“ от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Кайрат (Алмати). Брифингът на испанския специалист е от 16:00 часа и ще бъде пряко предаван в Sportal.bg.

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Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Двубоят между двата отбора е утре в 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а реваншът е седмица по-късно в Казахстан.

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