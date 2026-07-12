Европейските медии за Емболо: Най-глупавият червен картон

Червеният картон на Брийл Емболо се превърна в един от акцентите на двубоя между Аржентина и Швейцария. “Гаучосите” спечелиха с 3:1 след продължения, а изгонването на нападателя наклони везните в тяхна полза. В средата на второто полувреме съдията първоначално отсъди нарушение за Швейцария и показа жълт картон на Леандро Паредес. ВАР се намеси и реферът промени решението си, като извади втори жълт картон на Емболо за симулация.

Повечето европейски медии критикуват действията на Емболо. “Дейли Мейл” ги описва като “срамни”. “Сън” играе с думи и заглавието на вестника е “Are you for Breel”, използвайки първото име на футболиста и фразата “Are you for real?” (Наистина ли?).

The problem with the new ‘mistaken identity’ rule is that it sets a dangerous precedent.



Breel Embolo dived, so if called on the field it’s a second yellow, but that wasn’t the decision.



Yet an amendment to IFAB wording before the tournament states: “When the referee shows a… pic.twitter.com/xKhopGR7DU — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 12, 2026

Германският “Билд” го описва като “най-глупавият червен картон на Световното първенство”. “Той се превърна от жертва в грешник. Това се случи толкова бързо”, пише австрийският “Кронен Цайтунг”.

Авторитетният “Екип” е малко по-снизходителен към швейцарския национал и описва ситуацията като “жестоко наказание за Емболо, което стъписа швейцарския отбор. Испанският “AS” също е по-мек и пише “любопитно ВАР решение” и “огромна услуга на Аржентина".

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Снимки: Imago