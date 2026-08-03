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Спартак (Вн) 1:0 Локо (Пд), гостите с пропуск още в 39-ата секунда

  • 3 авг 2026 | 21:55
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Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) играят при 1:0 в последен двубой от третия кръг на efbet Лига. Давид Валверде откри резултата в 8-ата минута.

Срещата е дебют на новия старши треньор на "соколите" Ясен Петров, който замени напусналия Гьоко Хаджиевски.

Само 39 секунди след началото на мача Кова центрира отдясно по земя към задната греда, където се намираше Лами, но нападателят на "смърфовете" не успя да реализира от 5-6 метра.

Спартак отговори подобаващо в 8-ата минута, когато откри резултата. Валверде получи подаване на около 25 метра пред противниковата врата и след много класен удар с десния крак не остави шанс на Милосавлевич.

В 29-ата минута Читоку задържа Идриз и пловдивчани трябваше да получат нарушение пред наказателното поле на домакините, но съдията не видя ситуацията и остана безмълвен.

Шест минути по-късно Идриз се измъкна зад отбраната на варненци и шутира по диагонал в аут.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:0

1:0 Давид Валверде 8

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 8. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 17. Цветослав Маринов, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 76. Давид Валверде, 77. Антон Иванов, 82. Томас Силва, 99. Георги Трифонов

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту 13. Лукас Риян. 39. Парвиз Умарбаев, 7.Севи Идриз, 5.Тодор Павлов

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Снимки: Startphoto

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