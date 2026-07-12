Бащата на Холанд посочи виновника за отпадането на Норвегия

Според бащата на Ерлинг Холанд - Алфи, Александър Сьорлот има основна вина за отпадането на Норвегия от Световното първенство. Скандинавците загубиха на от Англия с 1:2 след продължения на четвъртфиналите. Бившият играч на Лийдс и Манчестър Сити коментира мача, както и изравнителния гол на “Трите лъва”, който дойде, след като топката се удари в кабел на една от камерите над стадиона.

“Хората ще говорят за полемиката с камерата. Хората ще говорят за отменения гол. Но, според мен, най-големият момент дойде, когато Норвегия можеше да реши мача”, заяви Алфи. Той говореше за една ситуация, при която норвежците можеха да поведат с 2:0 след отлична контраатака. Тогава Сьорлот напредна и се забави с решението какво да прави, а в крайна сметка реши да завършва сам.

🚨🇳🇴 Alfie Haaland Blames Crucial Sørloth Decision For Norway’s Heartbreaking Exit



“People will talk about the spidercam controversy. People will talk about the disallowed goal. But for me, the biggest moment came when Norway had the chance to kill the game.



Alexander Sørloth… pic.twitter.com/U1IfhnH0VR — MatchReport (@MatchReportH) July 12, 2026

“Александър Сьорлот имаше хора около себе си, имаше опции. Негови съотборници викаха да им подаде, а вместо това той реши да завършва сам. На това ниво, срещу отбор като Англия, не получаваш много възможности да решиш мача. Това беше една от тях. Англия имаше проблеми, изглеждаше уязвима. Но когато оставиш един отбор жив, играчи като Джуд Белингам те наказват”, допълни бащата на Ерлинг.

“Футболът е жесток. Едно решение, едно подаване, един момент може да промени целия турнир. Норвегия беше смела и трябва да се гордее, но когато гледам отново този мач, ще продължа да мисля за тази атака. Усещах, че това е шансът да да забием пирона в ковчега на Англия. Не се възползваха и Англия ги накара да си платят за това”, каза още Алфи.

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Снимки: Gettyimages