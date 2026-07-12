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МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - ШВЕЙЦАРИЯ
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  3. Кейн: Това е още една глава от историята ни

Кейн: Това е още една глава от историята ни

  • 12 юли 2026 | 04:06
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Капитанът на Англия Хари Кейн призна, че четвъртфиналната победа над Норвегия е била изключително тежка и изтощителна, но подчерта, че отборът тепърва предстои да покаже най-добрия си футбол на Световното първенство през 2026 г. Нападателят сподели първите си впечатления след класирането в Топ 4 на планетата.

„Това е просто още една глава от историята ни. Мачът беше изключително труден, а времето – горещо и наистина брутално. Беше по-тежко дори от двубоя с Мексико. Това определено не беше най-красивото ни представяне на терена. Преди казах, че имаме още едно ниво, което можем да достигнем, и все още усещам, че не сме го направили, но за щастие разполагаме с футболисти, които решават мачове. Джуд Белингам отново промени развоя на срещата, а всички останали момчета свършиха огромно количество черна работа и дадоха всичко от себе си“, заяви Кейн.

Попитан за критичните коментари на селекционера Томас Тухел, който изрази недоволство от качеството на играта, капитанът разкри какво се е случило зад кулисите.

„Той влезе в съблекалнята, поздрави ни бурно и ни каза, че трябва да празнуваме. В същото време обаче се усеща, че част от него съзнава, че можем да се представим много по-добре, което в известен смисъл е страхотно нещо“, допълни нападателят.

Рекордьорът по голове за „Трите лъва“ вижда в критиката на треньора сериозен повод за оптимизъм преди решителните битки за титлата.

„Щом сме на полуфинал на Световно първенство и в същото време знаем, че все още можем да се подобряваме и да вдигнем оборотите, трябва да го приемем като огромен позитив. Ако започнем да боравим малко по-добре и по-точно с топката, ни предстоят няколко много големи мача. Времето за възстановяване сега е изключително кратко. Следващият двубой ще бъде още по-тежък, независимо дали ще се изправим срещу Аржентина, или срещу Швейцария“, завърши Кейн.

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Снимки: Gettyimages

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