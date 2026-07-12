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Матеус: Англия световен шампион? Не, аз съм за Франция

  • 12 юли 2026 | 16:27
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Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиал 2026. Тази нощ "Трите лъва" елиминираха Норвегия и ще играят полуфинал срещу Аржентина. Бившият селекционер на България, който вдигна световната купа като капитан на Маншафта през 1990-а, говори пред официалния канал на MotoGP малко преди старта на надпреварата за Гран При на Германи, която се проведе на "Заксенринг" в Саксония.

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Носителят на "Златната топка" беше попитан дали купата "ще си дойде у дома" - препратка към популярния рефрен It's coming home от песента на Дейвид Бадиел и Франк Скинър за Евро'96. Матеус обаче даде отрицателен отговор: "Мисля, че не, съжалявам. Моят фаворит е Франция".

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Снимки: Imago

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