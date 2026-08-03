Феран Торес подхрани съмненията за бъдещето си в Барселона

Феран Торес се завърна в Съединените щати – мястото, където влезе в историята на испанския футбол, отбелязвайки гола, донесъл втората световна титла на националния отбор. Нападателят от Валенсия даде интервю за предаването „Today“ на телевизия Си Би Ес, в което, наред с други неща, беше попитан и за своето бъдеще.

Торес засили несигурността около оставането си в Барселона. „Имам договор с Барселона, но във футбола никога нищо не се знае. Чакам да взема правилното решение. Все още не знам“, заяви той в непринуден тон. На въпрос дали има мечтан клуб, той отговори: „Мечтата ми е да бъда щастлив“.

Тези изявления идват в момент, в който името му често се споменава в медиите, тъй като продължаването на кариерата му в отбора на Флик не е сигурно. Барселона иска да поднови договора му, но няма да започне преговори с него преди септември. Междувременно Феран Торес, чийто контракт изтича след една година, обмисля дали да смени обстановката. Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид се очертават като възможни дестинации.

Нападателят от Фойос си спомни и за историческия победен гол на финала на Световното първенство. Той призна, че го е гледал „хиляди пъти“. „Спомням си само как полудях и хукнах да тичам. Не мога да опиша това усещане с думи, трябва да се изживее“, обясни Торес.

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Снимки: Gettyimages