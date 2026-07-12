Белингам се нареди зад Пеле в интересна класация

Английският феномен Джуд Белингам продължава да пише история на Световното първенство по футбол през 2026 г., заемайки място непосредствено до най-великите икони на световния футбол. На възраст от точно 23 години и 12 дни, халфът на „Трите лъва“ се превърна във втория най-млад футболист в историята на световните финали, който успява да отбележи по два или повече гола в последователни мачове от фазата на директните елиминации. Единственият по-млад играч, постигал това в летописите на играта, остава легендарният Пеле по време на Мондиала през далечната 1958 година, когато е едва на 17 години и 249 дни.

23 - Aged 23y 12d, Jude Bellingham is the second-youngest player to score 2+ goals in successive FIFA World Cup knockout stage games behind only Pelé in 1958 (17y 249d).



Talisman. pic.twitter.com/YBPN4RFhNJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026

Това обаче далеч не е единственото историческо постижение за английската суперзвезда след ураганния му мач срещу Норвегия. С последните си попадения Белингам вече има общо 7 гола на световни първенства, отбелязани преди да навърши 24 години. С този актив той се изравни с Пеле на втората позиция в тази престижна класация за млади таланти, като пред тях лидер остава единствено френският нападател Килиан Мбапе със своите 12 попадения.

Всичко това затвърждава невероятния турнир, който полузащитникът прави на американска земя. Със своите 5 отбелязани попадения – всичките от игра и без нито една дузпа – Белингам официално е най-резултатният халф на настоящото Световно първенство по футбол. Постижението му го изстрелва на върха и в по-глобален мащаб, превръщайки го в най-резултатния чист полузащитник в рамките на един Мондиал за целия XXI век. С този голов актив той се изравнява с постиженията на легендарни офанзивни играчи като Томас Мюлер и Уесли Снайдер от Световното през 2010 година, също с по 5 гола. В исторически план за самата Англия пък, единствено Гари Линекер през 1986 година е отбелязвал повече голове от игра (6) в рамките на един голям международен форум.

5 - Jude Bellingham has scored more goals than any other midfielder at the 2026 FIFA World Cup (5 - 0 penalties).



Only Gary Lineker (6 in 1986) has ever netted more non-penalty goals in a major tournament for England (WC/Euro).



Inspired. pic.twitter.com/1rGcn1LCUy — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026

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Снимки: Gettyimages