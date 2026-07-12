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Райс е прекарал последните три дни преди мача на легло

  • 12 юли 2026 | 15:15
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Халфът на Англия Деклан Райс е прекарал по-голямата част от последните три дни преди 1/4-финала с Норвегия на легло. Това разкри селекционерът на “трите лъва” Томас Тухел, който обясни защо е заменил полузащитника на Арсенал на почивката на вчерашния сблъсък. Райс бе болен в последните дни, заради което бе изолиран от основата група. Иначе той започна в пет от шестте мача на Англия на Мондиал 2026 до момента.

"Имахме няколко играчи, които изпитваха сериозни затруднения заради жегата. Езри Конса беше един тях и имаше крампи болки в подколенните сухожилия. За Деклан взехме решение да станем по-офанзивни и да направим известна промяна в нападението. Взех решението, докато изоставахме с 0:1. Реших да не го променям заради изравнителния гол. Трябваше да извадим Елиът Андерсън и Деклан Райс. През последните три дни Деклан прекара повечето от времето в леглото, така че знаех, че не може да издържи 90 минути. Имаше голяма вероятност мачът да продължи 120 минути, така че не искат да губя една смяна. Затова реших да извадя Деклан по-рано, отколкото е необходимо - за да ни спестя една смяна по-късно в мача”, заяви Тухел.

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Снимки: Imago

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