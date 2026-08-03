Фиорентина се похвали с португалец от Ювентус

От Фиорентина официално потвърдиха привличането на десния бек Жоао Марио, който пристига като преотстъпен от Ювентус срещу 1,8 млн. евро. В сделката между двата клуба има и опция за закупуване в размер на 9,5 млн. евро. В такъв случай договорът на играча ще бъде до 2031 година.

Жоао Марио пристигна в торинския гранд преди година с трансфер от Порто на стойност 12 млн. евро. Бившият национал на Португалия обаче не успя да се наложи в състава на Ювентус, записвайки едва 373 минути в 13 мача. Така през пролетта той беше пратен под наем в Болоня, където изигра 15 мача и отбеляза два гола, но “рособлу” отказаха да го вземат за постоянно. От Фиорентина се възползваха от ситуацията и се споразумяха с “бианконерите”, осигурявайки си 26-годишния краен защитник.

Joao Mario joins our History 💜⚜️ pic.twitter.com/r8RnIMWfOm — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 3, 2026

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