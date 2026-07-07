Роналдо се превърна в един от играчите с най-много загуби на Световно първенство

Последният мач на Кристиано Роналдо с Португалия на Световно първенство му донесе доста неприятен антирекорд.

Поражението с 0:1 от Испания беше общо осмо за Роналдо при шестото му участие на Мондиал. Така той се изравни с още четирима играчи за най-много загуби в историята на турнира. Преди него Матю Леки (Австралия), Антонио Карбахал (Мексико), Хюн-Мин Сон и Хон Мьон-бо (Южна Корея) са губили осем пъти на Световно първенство. Освен осемте поражения, в своите 27 двубоя на Мондиал португалецът има 12 победи и седем равенства.

Що се отнася до представянето на Кристиано на турнира в Северна Америка, макар и да отбеляза три гола в пет срещи, той се провали в друг съществен за офанзивните футболисти аспект. Оказа се, че капитанът на “мореплавателите” не е направил нито един успешен дрибъл в мачовете си на Мондиал 2026. От друга страна, трима вратари са се отчели в това отношение: Алиреза Бейранвад (Иран) е с три сполучливи опита, а Алисон Бекер (Бразилия) и Возиня (Кабо Верде) са с по един. Лидерите в това отношение са испанецът Ламин Ямал (17), бразилецът Винисиус Жуниор (16) и германецът Джамал Мусиала (15).

Successful dribbles at the 2026 World Cup:



3 - Alireza Beiranvand

1 - Alisson Becker

1 - Vozinha

0 - Cristiano Ronaldo https://t.co/urDfs0Lnly pic.twitter.com/eLvXHT5WO9 — WhoScored (@WhoScored) July 7, 2026

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Снимки: Gettyimages