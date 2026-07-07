Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Испания изравни рекорда си без загуба от 2009 година, записа и други любопитни постижения

Испания изравни рекорда си без загуба от 2009 година, записа и други любопитни постижения

  • 7 юли 2026 | 05:22
  • 127
  • 0

Испания изравни историческия си рекорд от 35 поредни мача без загуба, навлизайки в серия, която за последно бе постигната в златната ера на тима между 2007 и 2009 година. След триумфа над Португалия в Далас, балансът на „Ла Роха“ в този впечатляващ период възлиза на 26 победи и 9 равенства във всички турнири. С това постижение селекцията на Луис де ла Фуенте доказа, че в момента е най-стабилният и труден за преодоляване отбор на планетата.

Победата в иберийското дерби класира Испания на 1/4-финал на световно първенство за първи път от 2010 година насам. Това слага край на 16-годишно чакане и проклятие, след като при последните три мондиала тимът неизменно отпадаше твърде рано. В лагера на иберийците се надяват, че съвпадението не е случайно, тъй като именно през 2010 година в Южна Африка страната вдигна единствената си Световна купа до момента.

В исторически план това е едва шестият път, в който испанският национален отбор успява да достигне до финалната осмица на световни финали. „Ла Роха“ е преодолявала този етап на директните елиминации само през далечните 1934, 1986, 1994, 2002 и споменатата 2010 година. Този факт придава още по-голяма тежест на успеха, постигнат на американска земя, и подчертава колко трудно се стига до тази фаза.

Феноменалните резултати се дължат на историческата серия на селекционера Луис де ла Фуенте, който записа рекордната 15-а поредна победа в официални мачове начело на тима. Това е най-дългата подобна поредица в летописите на испанския футбол, с което настоящият наставник задмина легенди като Луис Арагонес и Висенте дел Боске.

Победителите пренаписаха и книгата с рекорди на световните първенства, превръщайки се в първия отбор в цялата история на мондиалите с 6 поредни „сухи мрежи“. Защитата на Испания изглежда напълно непревземаема крепост, а вратарят Унай Симон не е допускал гол вече в 609 поредни минути на световни финали, с което продължава да вдига летвата на космическо ниво. Любопитното е, че минималният успех с 1:0 срещу Португалия е точно седмият случай в историята, в който Испания печели мач на световно първенство с този класически резултат, напомняйки за шампионския марш от Южна Африка през 2010 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Диого Коща: Липсваше ни късмет

Диого Коща: Липсваше ни късмет

  • 7 юли 2026 | 03:37
  • 273
  • 2
Педро Поро: Щастлив съм от победата

Педро Поро: Щастлив съм от победата

  • 7 юли 2026 | 03:15
  • 239
  • 0
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 11751
  • 68
Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

  • 7 юли 2026 | 02:49
  • 334
  • 0
Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

  • 7 юли 2026 | 02:32
  • 299
  • 0
Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

  • 7 юли 2026 | 02:04
  • 2126
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 11751
  • 68
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 53850
  • 565
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 60324
  • 203
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 3629
  • 71
Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Хулио Веласкес: Трябва да сме здраво стъпили на земята

  • 6 юли 2026 | 19:49
  • 26167
  • 46
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 9151
  • 3