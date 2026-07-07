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Диого Коща: Липсваше ни късмет

  • 7 юли 2026 | 03:37
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Диого Коща беше един от основните играчи на Португалия на това Световно първенство, показвайки страхотно ниво и при загубата срещу Испания (0:1) на 1/8-финалите. Той обаче съжали за ранното отпадане, заявявайки, че на националния отбор му е липсвал „късмет“, за да бъде щастлив в Далас.

„Винаги съм вярвал, че мога да помогна още веднъж, но този път не успях. Липсваше ни малко късмет, топка в гредата, топка много близо до вратата, нужен е и късмет. Отношението беше много добро, много позитивно, дадохме най-доброто от себе си по отношение на отношението, по отношение на изискванията и умствената работа. Мисля, че дадохме най-доброто от себе си, липсваше ни малко късмет“, започна, уверявайки, че целта е била да станат световни шампиони за Диого Жота и брат му Андре Силва.

„Най-важното е да спечеля, за мен. Знам, че имам нужда от съотборниците си на терена, за да спечеля, бих предпочел да разменя представянето си за победа. Много сме тъжни. Можехме ли да бъдем световни шампиони? Разбира се, че да, имахме качества за това, по една или друга причина не успяхме. Това, което направихме, беше да дадем най-доброто от себе си, винаги, физически и психически, за да покажем заедно на нашата страна... много искахме да посветим това Световно първенство на двама специални за нас хора. Не успяхме и сме много по-тъжни заради това. Боли“, призна той.

Накрая той отговори на спекулациите, че може да напусне Порто през лятото.

„Първо, мисля, че фокусът ми винаги е върху настоящето. Всяка година се случва това, вече минава покрай мен, много съм щастлив в Порто, но сега в този момент съм много тъжен, че загубихме. Липсваше топката да влезе, както от едната, така и от другата страна имаше възможности. Те вкараха, а на нас ни липсваше тази способност да завършим действията. Имахме поколение, което да спечели, имахме всичко, за да се справим по-добре, не беше възможно. Животът продължава“, заключи той.

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Снимки: Gettyimages

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