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Родри се извини на Бернардо Силва: Не постъпих правилно

  • 7 юли 2026 | 04:44
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Родри, полузащитникът на испанския национален отбор, сметна за необходимо да се извини на Бернардо Силва след победата на Испания над Португалия (1:0) на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. В смесената зона на стадиона в Далас, играчът, избран за най-добър на терена, коментира недоразумението с бившия си съотборник от Манчестър Сити.

Инцидентът се случи към края на мача, малко след като Микел Мерино даде преднина на Испания. Бернардо Силва пропусна чиста възможност с глава, която би изравнила резултата за Португалия, а празнуването на Родри при пропуска на португалеца предизвика раздразнена реакция от новия играч на Реал Мадрид, който го конфронтира, сочейки го с пръст. Въпреки леката разправия, последният съдийски сигнал подпечата класирането на Испания за четвъртфиналите. В крайна сметка Родри публично се извини.

„Първото нещо, което искам да направя, е да се извиня, защото не постъпих правилно със съотборника си. Естествено ми дойде да празнувам пропуска. Беше грешка от моя страна. Помолих го за прошка и отново го правя тук“, обясни испанският полузащитник.

Въпреки че беше обявен за играч на мача, Родри смята, че наградата е трябвало да бъде връчена на Микел Мерино, автор на решаващия гол. „Ако влезеш с правилната нагласа, ставаш играч на мача. Аз бих му дал наградата на него. Усилията на всички бяха незабравими“, заяви той.

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Снимки: Gettyimages

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