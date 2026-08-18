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Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

  • 18 авг 2026 | 01:15
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Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

Бенфика разгроми Каса Пиа със 7:0 и записа първи успех от началото на сезона в Лига Португал, след като направи фалстарт преди седмица. Сега “орлите” взеха ценен успех и благодарение на мощната голова разлика заеха четвъртото място с две точки по-малко от безгрешните до този момент Арука, Порто и Маритимо.

Джанлука Престиани изведе гостите от Лисабон още в 3-тата минута, а в 14-ата Рафа Силва покачи. До почивката нови голове не паднаха и така никой не очакваше пороя, който щеше да се изсипе във вратата на домакините.

Всичко започна с два бързи гола в началото на второто полувреме, когато Евангелос Павлидис, който направи асистенция при втория гол, блесна с хеттрик за отрицателно време. Той се разписа в 47-ата, 49-ата и 54-ата минути. Агонията за домакините стана пълна в 58-ата минута, когато Лоурънс Офори си вкара автогол, а в 61-вата Джон Дюран оформи крайния резултат.

До края играчите на Бенфика решиха да спестят силите си, тъй като идната седмица им предстои първи плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу датския Орхус. Срещата е на 20 август, а реваншът е точно седмица по-късно на 27 август. Между двете срещи Бенфика ще почива в Лига Португал.

Каса Пиа от своя страна през миналия сезон игра бараж за оцеляване и сега не тръгва никак добре. След две срещи тимът е на дъното в класирането без точков актив, а в следващия кръг гостува на Жил Висенте. Срещата е на 24 август (понеделник) от 22:15 часа българско време.

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