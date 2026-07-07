Педро Поро: Щастлив съм от победата

Защитникът на Испания Педро Поро не скри задоволството си след успеха с 1:0 над Портуаглия на 1/8-финала на Световното първенство. Той призна, че е щастлив от тази победа.

"Знаехме, че Португалия има страхотни играчи и мачът се реши от детайлите. В последните минути и двата отбора страдаха, но играта се обърна в наша полза и съм много щастлив от победата на отбора", започна той, преди да очертае разликите между този мач и финала на Лигата на нациите от миналия сезон.

"Лигата на нациите също беше решена в детайлите, при дузпите, но днес целият ни отбор свърши много добра работа. От моя страна също, където имах единоборства с Леао, Жоао Феликс, Нуно Мендеш и Витиня. Много съм щастлив и защото не допуснахме гол", заяви той.

Накрая Поро беше предизвикан да отправи послание към феновете на Спортинг, където остави своя отпечатък като играч: "Прегръщам феновете на Спортинг, сигурен съм, че днес са ми ядосани, но бях много щастлив там."

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages