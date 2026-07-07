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Ново историческо постижение за Ямал

  • 7 юли 2026 | 00:22
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Ламин Ямал продължава да пише история с екипа на Испания. Суперталантът на „Ла Роха“ попадна сред стартовите единадесет на селекционера Луис де ла Фуенте за мегасблъсъка срещу Португалия (1:0) от 1/8-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. С това си участие тийнейджърът официално подобри невиждан досега рекорд в летописите на своята страна.

Ямал стана първият футболист в цялата история на испанския национален отбор, който започва като титуляр в два мача от елиминационната фаза на световни първенства, преди да е навършил 19 години. Крилото на Барселона затвърждава статута си на незаменима фигура в предни позиции за иберийците, след като започна от първата минута и в предходния мач срещу Австрия.

В този мач станахме свидетели и на невероятен сблъсък на поколенията на терена в Тексас. Когато голямата звезда на Португалия Кристиано Роналдо дебютира и вкарва първия си гол на световни финали през далечната 2006 г., Ламин Ямал все още дори не е бил роден. Сега, 20 години по-късно, младият испанец се изправи срещу своя идол и успя да спечели срещу него.

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Снимки: Gettyimages

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