Ново историческо постижение за Ямал

Ламин Ямал продължава да пише история с екипа на Испания. Суперталантът на „Ла Роха“ попадна сред стартовите единадесет на селекционера Луис де ла Фуенте за мегасблъсъка срещу Португалия (1:0) от 1/8-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. С това си участие тийнейджърът официално подобри невиждан досега рекорд в летописите на своята страна.

Ямал стана първият футболист в цялата история на испанския национален отбор, който започва като титуляр в два мача от елиминационната фаза на световни първенства, преди да е навършил 19 години. Крилото на Барселона затвърждава статута си на незаменима фигура в предни позиции за иберийците, след като започна от първата минута и в предходния мач срещу Австрия.

1º - Lamine Yamal 🇪🇸 es el primer jugador de la historia de la @SEFutbol en ser titular en dos partidos eliminatorios de la @fifaworldcup_es antes de cumplir los 19 años.



Presente. pic.twitter.com/0VS3nKNf7Z — OptaJose (@OptaJose) July 6, 2026

В този мач станахме свидетели и на невероятен сблъсък на поколенията на терена в Тексас. Когато голямата звезда на Португалия Кристиано Роналдо дебютира и вкарва първия си гол на световни финали през далечната 2006 г., Ламин Ямал все още дори не е бил роден. Сега, 20 години по-късно, младият испанец се изправи срещу своя идол и успя да спечели срещу него.

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Снимки: Gettyimages