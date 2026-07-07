Родри: Малките детайли решиха мача

Халфът на Испания Родри бе щастлив след победата с 1:0 над Португалия на 1/8-финала на Световното първенство. Той заяви, че това е бил мач между равностойни отбори и малките детайли са решили неговия изход.

"Ясно е, че това е мач, в който трябва да бъдем търпеливи, да се развиваме срещу отбор, който се защитава много добре в нисък блок и бързо преминава в преход. Така че няма как да включваш много хора напред, защото контрите могат да ти навредят. Мисля, че ги разчетохме перфекно. Вярно е, че и те имаха някои възможности, защото разполагат с играчи от най-висока класа", заяви Родри.

"Мисля, че бяхме два много сходни отбора, които искат да държат топката и да показват характер. И накрая всичко се реши с малките детайли. Още преди мача го казах, че ще стане така и малките детайли ще решат изхода. Това беше първото положение за целия мач, в което успяхме да намерим човек вътре и ето че голът дойде. Това е урок за следващите двубои" допълни халфът.

"Има още много път. Още голям резерв за подобрение. Сега трябва да си починем, защото физическото състояние е важно и да продължим да се подобряваме. Не трябва да се задоволяваме. Този отбор даде всичко от себе си, а когато даде всичко от себе си, човек трябва да е доволен", завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages