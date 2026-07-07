Ямал утеши емоционалния Роналдо

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо беше сред най-разчувстваните играчи на тима след загубата от Испания с 0:1 в 1/8-финален сблъсък от Мондиал 2026.

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Именно това беше последният мач на 41-годишния Роналдо, който има общо 27 мача с 11 гола и две асистенции на шест различни издания на Световното първенство. Ето защо той не успя да скрие сълзите си след отпадането от Португалия. Сред първите, които го утешиха беше Ламин Ямал, за когото това е дебютно участие на Мондиал. Младата звезда на Испания първо се ръкостиска с Кристиано, а след това и го прегърна, като кадрите от този момент веднага обиколиха социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages