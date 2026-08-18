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Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

  • 18 авг 2026 | 07:44
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Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

Преди по-малко от 24 часа гръмна бомбата със закъснител на трансферния пазар, която целият футболен свят чакаше това лято и най-накрая стана ясно, че Барселона и Манчестър Сити са си стиснали ръцете за световния шампион Родриго Ернандес - Родри. Носителят на "Златната топка" за 2024 г. получи разрешението да пътува до Иберийския полуостров и късно във вчерашния 17 август (понеделник) кацна в Каталуния, за да мине през задължителните медински прегледи.

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Според предварителните данни веднага след това трябваше да бъде подписано споразумението и футболистът да бъде представен, но от петкратните европейски клубни шампиони не дойде никаква информация. Те дори не оповестиха новината за дългоочакваното пристигане на играча, а вместо това медиите на летището в Барселона снимаха Родри, който развълнувано сподели, че сбъдва мечтата си да играе за големия отбор и е там, за да спечели всичко възможно.

Вместо това през цялата нощ от "блаугранас" мълчаха за развитието на казуса, като до малките часове споделяха кадри в официалните канали на социалните мрежи кадри от тренировъчната си база и подготовката на футболистите.

Така изглежда, че от Барселона успешно държаха на тръни запалянковците си от европейската часова зона, които до последно чакаха да бъде обявен големият входящ трансфер на лято 2026 в едно от топ 5 първенствата на Стария континент.

Очевидно, остава сагата да се разплете в предстоящите часове от сутринта на днешния 18 август (вторник), а футболният свят ще се събуди с официализирането на новината, която очаква да чуе през последните седмици.

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