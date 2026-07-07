Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

Рубен Диаш, централният защитник на Португалия, анализира загубата от Испания и последвалото отпадане от Световното първенство през 2026 г.

„Дадохме най-доброто от себе си. За съжаление, не беше достатъчно, за да спечелим мача. Какво не ни достигна? Това беше един от най-равностойните мачове, които сме имали срещу Испания, поне откакто аз съм тук. Имахме си възможности. Те имаха едно положение в началото. Имаше опасни моменти, беше равностоен мач. Не ни достигна да вкараме гол и да поведем в елиминацията. Испания успя да го направи в решаващ момент, когато вече се мислеше, че мачът отива към продължения. И двата отбора са смъртоносни и ако им се позволи… За съжаление, нямахме късмет“, заяви той пред микрофоните на Спорт ТВ, правейки равносметка на представянето си в турнира.

„Напълно осъзнаваме какви играчи имаме и че най-важното беше да израстваме по време на състезанието. Чувствах, че стъпка по стъпка напредваме. Относно очакванията… нямам очаквания за нищо. Осъзнаваме, че имаме голяма стойност, но трябва да докажем тази стойност на терена. Загубихме от много силен отбор, може би един от фаворитите за спечелване на Световното първенство. Излизаме с усещането, че можеше и повече. С високо вдигната глава и поглед към бъдещето. Имаме много пред себе си, разочарование… Футболът е такъв“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages