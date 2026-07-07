Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

Роберто Мартинес няма да продължи да води националния отбор на Португалия след края на Мондиала. Веднага след отпадането на иберийския тим, испанският треньор обяви, че напуска поста си. Това е било предвидено в договора му и според неговото обкръжение, решението е било взето предварително, независимо от представянето на отбора на световното първенство.

„Приключваме тъжни. Това не е резултатът, който искахме. Съперникът е един от фаворитите, но това не ни попречи да се борим за нашата цел. Бяхме смели в защита, агресивни. Защитавахме се много добре. Но на осминафиналите на Световно първенство детайлите са важни. Дали топката ще удари гредата и ще влезе, или не, статично положение в 90-ата минута... детайли, които правят разликата. Но изпитвам огромна гордост. Отборът беше много добре организиран и с топката имахме добри моменти. През второто полувреме можехме да създадем повече положения. Но се чувствам невероятно горд, защото това показва цялата работа, свършена от играчите. Имахме малко лош късмет, късметът не беше на наша страна“, заяви Мартинес.

„Вярно е, че това е последният ми мач с националния отбор на Португалия. Но искам да кажа две неща. Първо, искам да благодаря на португалския народ, защото това беше невероятен път, изпитвам неописуема гордост. Силата, енергията на феновете, на цялата страна. Благодаря за това. Ще пазя тези спомени завинаги. Второ, искам да благодаря на играчите за тяхната работа, беше невероятна. Те имат огромен талант, но най-важното беше ангажиментът да бъдат отбор. Изиграхме 45 мача, най-големият брой в историята на Португалия. И това се дължи на отдадеността на играчите. Отнасям със себе си спомена за спечелването на Лигата на нациите, за подобряването на рекорди... Искам да благодаря на федерацията за всички условия и на треньорския щаб. Те работиха много усилено, за да помогнат на нашите играчи. Отнасям невероятни спомени и моята благодарност към португалския народ“, допълни специалистът.

Той бе попитан и за състоянието на Кристиано Роналдо, за когото пък това бе последен мач на Световно първенство.

„Той беше примерен капитан. Пристигнах в Португалия в момент на голямо объркване, на много съмнения относно ситуацията с Кристиано. А за мен той беше пример. Не само по отношение на головете, статистиката говори сама за себе си, но и по отношение на асистенциите. Става дума за ежедневната му отдаденост, за начина, по който живее с футбола. Той е пример и нещо, което трябва да ценим. Говорим за икона на футбола, няма много като Кристиано. Ще му бъда вечно благодарен за това, което се опита да направи на това световно първенство. Мечтата му беше да спечели и той опита, даде невероятен пример както като футболист, така и като човек“, сподели испанецът.

Накрая той направи финална оценка на престоя си начело на Протугалия.

„Горд съм. Мисля, че мога да видя най-положителния аспект: 45-те мача, в които бяхме заедно. Чувствам се приет като още един португалски гражданин. Беше удоволствие, чест и отговорност. Трудно е да се определи краят на този цикъл, но в този контекст той има смисъл“, завърши Мартинес.

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Снимки: Gettyimages