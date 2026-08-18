Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 9924
  • 21
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - АЕК

Отборът на Левски приема АЕК на стадион "Васил Левски" в плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Шампионската лига. "Сините" достигнаха до този мач, след като отстраниха шампионите на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан.

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Мачът на стадион "Васил Левски" ще подобри с огромна разлика рекорда за най-посетен двубой от началото на новия сезон в България. До този момент най-много зрители имаше на домакинството на ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив) - 23 653.

ЦСКА събра повече своя публика от финала за Купата, ето колко са продадените билети срещу Макаби
ЦСКА събра повече своя публика от финала за Купата, ето колко са продадените билети срещу Макаби

Очакванията са днес на трибуните да има близо 39 000 фенове на Левски, които да подобрят рекорда и да подкрепят своите любимци от първата до последната секунда срещу шампиона на Гърция.

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"
Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гол в края лиши Мъри и Гьозтепе от фамозен обрат за началото на сезона

Гол в края лиши Мъри и Гьозтепе от фамозен обрат за началото на сезона

  • 17 авг 2026 | 23:44
  • 15535
  • 5
Любо Пенев за отмененото попадение: Не съм много сигурен, че трябваше да се отмени

Любо Пенев за отмененото попадение: Не съм много сигурен, че трябваше да се отмени

  • 17 авг 2026 | 23:33
  • 13729
  • 18
Стаси Иванов: Доста труден мач, но са важни трите точки

Стаси Иванов: Доста труден мач, но са важни трите точки

  • 17 авг 2026 | 23:30
  • 2720
  • 0
Тунчев: Имаме състезателите, които умеят да решат мач, в който нещата не ни се получават

Тунчев: Имаме състезателите, които умеят да решат мач, в който нещата не ни се получават

  • 17 авг 2026 | 23:19
  • 3528
  • 0
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 25374
  • 51
Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

  • 17 авг 2026 | 21:53
  • 4934
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 18831
  • 141
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 13108
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 2936
  • 5
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 5926
  • 0
Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

  • 18 авг 2026 | 07:44
  • 13430
  • 9