Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Слушай на живо: Левски - АЕК

Отборът на Левски приема АЕК на стадион "Васил Левски" в плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Шампионската лига. "Сините" достигнаха до този мач, след като отстраниха шампионите на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан.

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Мачът на стадион "Васил Левски" ще подобри с огромна разлика рекорда за най-посетен двубой от началото на новия сезон в България. До този момент най-много зрители имаше на домакинството на ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив) - 23 653.

ЦСКА събра повече своя публика от финала за Купата, ето колко са продадените билети срещу Макаби

Очакванията са днес на трибуните да има близо 39 000 фенове на Левски, които да подобрят рекорда и да подкрепят своите любимци от първата до последната секунда срещу шампиона на Гърция.

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google