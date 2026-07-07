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Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

  • 7 юли 2026 | 09:20
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Логично в последните часове Кристиано Роналдо да бъде в светлината на прожекторите. Просто защото той написа една от най-славните страници в историята на световния футбол. Затова е световните агенции разпространиха исторически кадри с него от богатата му кариера.

В неделя Кристиано Роналдо заяви на пресконференция по време на Световното първенство, че ще се оттегли от международния футбол „когато аз поискам, а не когато вие поискате“. Роналдо вече призна, че това ще бъде последното му участие на Световно първенство, но след загубата на Португалия от иберийския съперник Испания на осминафиналите, спекулациите кога окончателно ще прекрати кариерата си в националния отбор със сигурност ще се засилят.

Той обаче призна, че всичко може да се случи, след като поговори със своето семейство.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид дебютира в мъжкия футбол със Спортинг Лисабон като 17-годишен през 2002 година. През последните три години и половина той играе за Ал Насър, а по-рано това лято подписа нов договор със саудитския клуб до 2027 година. 41-годишният нападател на Португалия стана първият футболист в историята, който отбелязва голове на шест различни издания на Световното първенство, след като вкара два пъти при победата на своя тим с 5:0 над Узбекистан в мач.

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