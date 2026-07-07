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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди САЩ - Белгия
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  3. Феран Торес: Резервите решават мачовете на големите първенства

Феран Торес: Резервите решават мачовете на големите първенства

  • 7 юли 2026 | 01:54
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Испания си осигури място на 1/4-финалите на Световното първенство след драматичен триумф над Португалия, дошъл благодарение на перфектно сработилата тактика на селекционера Луис де ла Фуенте. Един от жокерите за „Ла Роха“ се оказа Феран Торес, който влезе от пейката и асистира за победното попадение на другата резерва Микел Мерино в 90-ата минута. Веднага след последния съдийски сигнал офанзивният футболист сподели емоциите си от ценния успех и анализира ключовите моменти в двубоя. Торес бе категоричен, че на подобни големи форуми дълбочината в състава е това, което прави разликата между победата и загубата.

"На този тип турнири мачовете се решават от хората, които влизат от пейката. Днес това се доказа с гол и асистенция. Всички в отбора сме готови да дадем своя принос за общата цел", започна Торес.

Нападателят разкри какви са били тактическите указания, които са помогнали на Испания да пречупи португалската отбрана в заключителните минути на срещата.

"Трябваше ни мобилност и разкъсване на пространствата. След като започнахме да го правим, те се разтеглиха и това ни позволи да започнем да получаваме топката между линиите", продължи испанецът.

Нападателят описа в детайли и ситуацията около победния гол, като подчерта перфектния синхрон с голмайстора Микел Мерино и халфа Родри, който започна атаката. Още преди да получа топката, вече знаех, че Мерино тича напред на скорост. Имах пълната вяра, че Родри ще ми подаде топката, и точно така се случи", допълни играчът.

В следващата фаза на Мондиала предстои сблъсък срещу победителя от двойката между САЩ и Белгия. Торес демонстрира пълна концентрация и увереност, заявявайки, че отборът не се притеснява от името на следващия опонент.

"Оттук нататък всички съперници вече са на живот и смърт и са изключително трудни. Най-важното за нас е да се концентрираме върху нашата собствена игра. Предстои ни следващо предизвикателство и ще го посрещнем с огромно желание и ентусиазъм", завърши Торес.

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Снимки: Gettyimages

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