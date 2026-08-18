Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Президентът на Левски Наско Сираков отказа да постави „сините“ в ролята на аутсайдер преди решаващите сблъсъци с АЕК в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Според него шансовете на двата отбора за продължаване напред са напълно равни. В интервю за гръцкото издание "СДНА" Сираков посочи и конкретно предимство за отбора на Хулио Веласкес – АЕК все още няма достатъчно състезателен ритъм, тъй като първенството на Гърция не е започнало.

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„АЕК е силен отбор с отлични играчи, но мисля, че най-добрият избор, който гръцкият клуб направи, беше, когато нае Марко Николич за треньор. Той прави разликата в АЕК. Положителното за нас е, че в момента АЕК няма състезателен ритъм, тъй като гръцкото първенство не е започнало. Така че мисля, че шансовете за класиране и на двата отбора са 50 на 50“, заяви Сираков.

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Думите му показват увереност преди един от най-важните европейски сблъсъци за Левски през последните години. „Сините“ са само на едно препятствие от завръщане на най-голямата сцена в европейския клубен футбол. Гръцкото издание отделя специално внимание и на самия Наско Сираков, като го представя като легендарен нападател и една от най-значимите фигури в историята на Левски.

Медията припомня и участието му в знаменития национален отбор на България, който достигна до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

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Любопитно е и определението, което гърците използват за Левски. „Сините“ са представени като „спящия гигант на българския футбол“, преминал през труден период, но успял постепенно да се върне към битките на високо европейско ниво.

Левски вече преодоля три съперника по пътя си в квалификациите, а АЕК е последното препятствие пред място в основната фаза на Шампионската лига.

Евентуално класиране би имало специално значение за Наско Сираков. Той беше спортен директор на Левски през 2006 година, когато „сините“ станаха първият български клуб, достигнал до груповата фаза на Шампионската лига. Две десетилетия по-късно Сираков има възможност да бъде част от нов голям европейски пробив, този път като президент на клуба.

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