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Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

  • 18 авг 2026 | 02:22
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Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

Кевин Ламур напусна поста си на главен оперативен директор на ФИФА. Напускането на Ламур идва, след като той публикува позиция до Associated Press на 31 юли, в която критикува президента на ФИФА Джани Инфантино. Швейцарецът понесе много критики за плановете си да продаде част от Световното първенство на частни инвеститори. Напускането на Ламур идва след това на старши съветника на Инфантино, Карлос Кордейро, който подаде оставка през юли поради несъгласието си с плановете му.

Това е проект на един човек... Не само че този проект не трябва да се осъществява... но вече е дошло времето футболните политически лидери да си зададат правилните въпроси и да вземат правилните решения. Ако това означава, че ще загубя работата си, нека бъде така”, Ламур казва Ламур, цитиран от агенция AP.

The ​​Athletic пък публикува информация, предадена от говорител на ФИФА по случая, потвърждаваща раздялата.

“ФИФА може да потвърди, че работните отношения между ФИФА и Кевин Ламур като главен оперативен директор на ФИФА приключиха на 17 август 2026 г.”, пише в авторитетното издание.

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